Артист представив композицію в центрі інформаційної оборони Одеси.

Виконавець і телеведучий Коля Серга, який вступив до лав територіальної оборони Одеси, виступив зі своєю новою композицією в місцевому центрі інформаційної оборони. У пісні він жорстко висміяв російську армію, а також Баскова, згадавши чутки про його нетрадиційну орієнтацію.

Відео виступу опубліковано на YouTube-каналі Думська.

Пісня Коли Серги отримала назву "Аналоговнет"- комічна гра слів "аналогов нет", адже саме так в РФ описували "міць" своєї армії.

Сам Коля під час виконання грав на гітарі, а музикант біля артиста доповнив виступ мелодією скрипки.

Виконавець висміяв росіян, які прагнуть вбити Степана Бандеру, "хоч він і портрет".

"Я российский артист, меня зовут Басков, люблю микрофон и сзади без смазки. Жизнь у меня - богемная сказка. Ее променять ни на что не согласен. Как только приходит сверху указ мне, я сразу в строю и взгляд мой опасен", - співає Коля Серга.

Нагадаємо, російський артист Микола Басков є прихильником путінського режиму. 7 березня український суд дозволив затримати російського співака для обрання запобіжного заходу в якості підозрюваного. Розпочато процедуру оголошення його в міжнародний розшук. Генпрокурор підкреслила, що незабаром Баскова затримають правоохоронці тієї країни, кордон якої він перетне.

Вас також можуть зацікавити новини: