Виконавець пояснив, чому так мало російських зірок виступили проти війни в Україні.

Російський репер Face, справжнє ім'я якого Іван Дрьомін, переконаний, що мовчання і проросійська позиція багатьох знаменитостей РФ щодо війни в Україні говорить про те, що вони цінують гроші більше, ніж особисті якості.

Такою думкою face поділився в інтерв'ю Дмитру Гордону.

Дрьомін стверджує - у його співгромадян сильно спотворені поняття про хороше і погане.

"Особисто мені це незрозуміло. Мені від цього огидно. Я не розумію, як можна вважати себе людиною і одночасно розважатися, сидіти в московських ресторанах, ходити гуляти, веселитися, дні народження святкувати, випивати, по Дубаях їздити з метою вечірок і якихось веселих колаборацій з якимись артистами... Мені все це незрозуміло!",- зазначив реп-виконавець.

Face підкреслив, що мовчати далі - безглуздо. Зараз потрібно висловлювати свою позицію. Також він зазначив, що його дратують зірки, що підтримують агресивну політику Путіна.

"Мені незрозуміло, як можна себе вважати людиною після цього, як можна вважати себе нормальним?",- резюмував артист.

Нагадаємо, коміка Сабурова атакували через позицію по війні.

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