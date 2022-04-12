Сабуров досі мовчить про війну в Україні.

Відомий російський комік Нурлан Сабуров під час виступу в Лос-Анджелесі зізнався, що боїться висловлюватися про звірства Росії проти українського народу.

За словами Нурлана, у нього є сім'я і він боїться за їхню безпеку, якщо прямо висловиться про війну в Україні.

Пізніше Сабуров виступив у Сіетлі, де також не обійшлося без претензій до нього. Один з глядачів вигукнув: "На таких с*кунах, як ти, тримається режим Кремля".

Нурлана вкотре попросили висловити свою позицію щодо війни, він лаконічно відповів: "Я вже все сказав, зав'язуй".

Також глядачі запропонували Сабурову приїхати до Харкова і подивитися, що там накоїли російські окупанти.

Нагадаємо, раніше Потап "розніс" коміків ЧБД через позицію щодо війни. Потап назвав гумористів ЧБД боягузами і розчаруванням для всіх. Пізніше і Володимир Остапчук прокоментував інцидент з коміком "ЧБД" Нурланом Сабуровим.

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