Рита Дакота розплакалася після того, як її виселили з вілли.

Російську співачку Риту Дакоту виселили з розкішної вілли на Балі, де вона відпочивала разом з дитиною і своїм бойфрендом.

Дакота розповіла, що заселилася на цю віллу і одразу зрозуміла, що це найкращий будинок, в якому вона коли-небудь жила. Але несподівано її з сім'єю попросили з'їхати з вілли.

"Це був найкращий будинок, в якому я жила за всі свої 32 роки. Не було в моєму житті ще жодного разу місця, де я відчувала себе настільки вдома", – сказала Дакота і розплакалася через таку новину.

Також співачка розповіла, що цю віллу власники здали французам. Можливо, власники виселили Дакоту з вілли через санкції, які введені проти Росії через війну в Україні.

Хто така Рита Дакота

У 2007 році 17-річна Рита приїхала з Мінська на московський кастинг сезону "Фабрика зірок". Дівчина мріяла не про власну участь, а їй хотілося показати диски зі своєю музикою відомим російським продюсерам. Риту запросили брати участь у конкурсному відборі, і вона не відмовилася і успішно пройшла кастинг.

На проекті вона познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком Владом Соколовським, у шлюбі з яким у них народилася дочка Мія. Пізніше вони розлучилися. Зараз співачка перебуває у стосунках з Федором Білогаєм.

Відомо, що пісні Дакоти купують відомі виконавці - Йолка, Зара, Світлана Лобода. Рита є співавтором треків "Не нужна" і "Твої очі".

Нагадаємо, подібна ситуація була вже з Ольгою Бузовою. У Куршавелі Бузову "кинули"на мільйон рублів через війну в Україні.

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