Готель у Куршавелі застосував до неї санкції.

Російська співачка Ольга Бузова поскаржилася на готель в Куршавелі, який не повернув їй гроші за скасовану відпустку. Вона звернулася в готель з проханням повернути їй мільйон рублів (273 400 гривень), але їй відмовили.

Відомо, що Бузова бронювала квитки на літак і готель ще в лютому 2022 року. А сам відпочинок повинен був відбутися в березні. Але після того як президент РФ Володимир Путін розв'язав повномасштабну війну в Україні, Європа ввела проти Росії санкції і скасувала всі рейси.

Примітно і те, що авіакомпанія "Аерофлот" одразу повернула співачці гроші, а ось готель в Куршавелі вирішив застосувати проти неї санкції.

При цьому Бузова зазначила, що відпочинок зірвався не з її вини, а тому вона так просто це не залишить і доб'ється того, щоб їй повернули гроші.

"Я не буду залишати це питання, тому що не приїхала не зі своєї вини. Це величезна сума для мене", - сказала Бузова.

Відзначимо, зараз сторінка Ольги Бузової в Instagram недоступна, бо ця соцмережа в Росії заблокована.

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