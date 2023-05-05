Колись Наталія Бакай представляла нашу країну на "Міс Світу", а сьогодні вона живе в Росії і підіграє кремлівській пропаганді.

Модель Наталія Бакай, яка в 1996 році брала участь у престижному конкурсі краси "Міс Світу" від імені України, сьогодні живе в Москві. Звідти вона активно підіграє кремлівській пропаганді, погрожуючи в соцмережах навіть Володимиру Зеленському.

Як пише "Обозреватель", нещодавно Наталя зробила в Instagram публікацію з фото Володимира Зеленського часів його зйомок в кіно і написала: "Біжи, с*ка, біжи!" Багато підписників за це її розкритикували, втім Бакай впевнена, що робить все правильно.

"Я - українка, киянка, православна слов'янка... Тому мені за Україну боляче! Зеленський знищив всю країну, знищив генофонд, зрадив віру, зрадив святу Лавру, ввів нацистів і бандерівців в ранг закону... К*нчений наркоман. А ви цього не бачите і ваші діти вмирають за Америку і її інтереси. Прокиньтеся!" - заявила модель і блогерка Наталія Бакай

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Також вона, слідуючи пропагандистським методичкам, заявила, що "Росію перемогти неможливо".

"Ви що, настільки тупі, що не розумієте, що Росія могла ще в перший день пройтися катком, і все було б закінчено? Росія бореться за себе і відстоює свої права і свободи, а Америка втягнула вас у війну і закінчувати її не збирається. Всі 30 років вони готувалися до цього, з моменту розпаду Радянського Союзу. Ви реально вірите що Україна переможе? Тільки дурень може в це вірити", - висловилася модель.

Хто така Наталія Бакай

Колишня учасниця конкурсу краси "Міс Світу", дружина першого голови правління НАК "Нафтогаз України". У "нульових" будувала модельну, а пізніше співочу кар'єру. Стати великою зіркою їй так і не вдалося. Переїхала в Росію, де живе на Рубльовці. Дружить з відомими путіністами Миколою Басковим і Тарзаном (Сергієм Глушком).

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