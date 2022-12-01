Самому акторові зараз 54 роки, і, судячи з їхнього довгого подружнього життя, пару така різниця у віці абсолютно не бентежить.

Відомий австралійський актор, співак і продюсер Х'ю Джекман показав свою 67-річну дружину. Зворушливе фото з Деборрою Лі Фернесс він опублікував на честь її дня народження. Зірка "Людей Ікс" присвятив коханій пост у своєму блозі:

"Вітаю з днем народження мою надзвичайну дружину. Вже в 28-й раз я святкую цей день з тобою. Ти навчила мене багатьом речам, зокрема, як святкувати. Святкувати життя, сім'ю, дружбу і любов. Твоє світло і радість запалює все навколо тебе! Я гріюся в цьому сяйві кожен день. Я люблю тебе"

Відзначимо, що шлюб Х'ю Джекмана і Деборрі Лі Фернесс дійсно претендує на роль еталонного, адже пара разом з 1996 року. Навіть той факт, що жінка старша від свого чоловіка на 13 років, не заважає коханим вже більше чверті століття жити душа в душу.

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Пара також виховує двох прийомних дітей. У них є син Оскар Максиміліан, який народився в 2000 році, і дочка Ава Еліот, яка народилася в 2005 році.

У яких фільмах знімався Х'ю Джекман

Безумовно, з роллю в "Людях Ікс" його популярність примножилася в рази, однак і крім цього у Джекмана є серйозний послужний список. Наприклад, він знімався в мюзиклі "Найвеличніший шоумен", фільмах "Полонянки", "Жива сталь", "Престиж", "Знедолені", "Кейт і Лео", "Робот на ім'я Чаплі" та інших.

Нагадаємо, Х'ю Джекман зіграє Росомаху в третій частині "Дедпула".

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