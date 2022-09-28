Прем'єра нової частини відбудеться 6 вересня 2024 року.

Голлівудський актор Х'ю Джекман повертається до ролі мутанта Росомахи в триквелі "Дедпула".

Про це повідомив виконавець головної ролі фільму актор Райан Рейнольдс.

Він опублікував гумористичне звернення до фанатів про статус розробки третьої частини фільму, в кінці якого запитав Джекмана - чи не хоче той ще раз зіграти Росомаху. Х'ю погодився і, варто відзначити, що ще в 2020 році він заявляв, що не готовий повернутися до цієї ролі.

Прем'єра нової частини відбудеться 6 вересня 2024 року.

Нагадаємо, Х'ю Джекман поговорив з хлопчиком з Одеси, який намалював Росомаху. Відомий актор зв'язався з одеськими волонтерами і пізніше опублікував у своєму Instagram-блозі відео розмови з маленьким українцем.

Актор подякував хлопчику за малюнок.

Х'ю Джекман також підтримав нашу країну і всіх людей, які були змушені тікати зі своїх будинків через повномасштабне вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року.

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