Російський репер Pharaoh ледь не травмував свою фанатку. Він жбурнув кросівок в натовп своїх шанувальників. Взуття "прилетіло" в голову дівчини.
Інцидент потрапив на відео, яке незабаром опинилося в мережі. Це сталося на концерті Pharaoh в Москві.
Так, артист спілкувався з фанатами і почав сперечатися з одним зі своїх шанувальників. Раптово Pharaoh вирішив штовхнути свій кросівок. Він підбіг до свого взуття і сильно його буцнув. У підсумку, кросівок полетів у бік фанатів, які стояли біля сцени.
Взуття вдарило фанатку. Коли Pharaoh це зрозумів, він почав вибачатися. Він звернувся до дівчини і попросив її повернути кросівок. Наскільки сильним був удар по голові фанатки - невідомо. Сам репер стверджував, що він не хотів заподіяти дівчині біль і зробив це нібито випадково.
Pharaoh штовхнув кросівок у натовп фанатів - відео
Реакція користувачів на інцидент
Думки коментаторів розділилися. Одні користувачі писали, що музикант дійсно зробив це випадково. Інші ж вважають, що фанати все одно пробачать реперу, навіть якщо він зачепив дівчину навмисно.
- "Я навіть не знаю хто це, але видно ж що випадково"
- "Ну штовхнув і штовхнув, вибачився і добре, на концерті і не таке може прилетіти"
- "З'їдять і добавки попросять"
Що Pharaoh говорить про повномасштабну війну в Україні
Російський репер вперто ігнорує тему російської агресії. Він нічого не говорить про повномасштабну війну в Україні і не засуджує путінський режим. Pharaoh продовжує виступати в РФ.
Його, як і багатьох інших артистів країни-агресора, вважають мовчунами, яким страшно озвучити свою позицію. У 2018 році Pharaoh давав інтерв'ю Юрію Дудю і коли той запитав, про що репер запитав би у Путіна, той відповів, що він би промовчав. За словами музиканта, йому нема про що говорити з президентом РФ.