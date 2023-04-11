Це сталося на його концерті в Москві.

Російський репер Pharaoh ледь не травмував свою фанатку. Він жбурнув кросівок в натовп своїх шанувальників. Взуття "прилетіло" в голову дівчини.

Інцидент потрапив на відео, яке незабаром опинилося в мережі. Це сталося на концерті Pharaoh в Москві.

Так, артист спілкувався з фанатами і почав сперечатися з одним зі своїх шанувальників. Раптово Pharaoh вирішив штовхнути свій кросівок. Він підбіг до свого взуття і сильно його буцнув. У підсумку, кросівок полетів у бік фанатів, які стояли біля сцени.

Відео дня

Взуття вдарило фанатку. Коли Pharaoh це зрозумів, він почав вибачатися. Він звернувся до дівчини і попросив її повернути кросівок. Наскільки сильним був удар по голові фанатки - невідомо. Сам репер стверджував, що він не хотів заподіяти дівчині біль і зробив це нібито випадково.

Pharaoh штовхнув кросівок у натовп фанатів - відео

Реакція користувачів на інцидент

Думки коментаторів розділилися. Одні користувачі писали, що музикант дійсно зробив це випадково. Інші ж вважають, що фанати все одно пробачать реперу, навіть якщо він зачепив дівчину навмисно.

"Я навіть не знаю хто це, але видно ж що випадково"

"Ну штовхнув і штовхнув, вибачився і добре, на концерті і не таке може прилетіти"

"З'їдять і добавки попросять"

Що Pharaoh говорить про повномасштабну війну в Україні

Російський репер вперто ігнорує тему російської агресії. Він нічого не говорить про повномасштабну війну в Україні і не засуджує путінський режим. Pharaoh продовжує виступати в РФ.

Його, як і багатьох інших артистів країни-агресора, вважають мовчунами, яким страшно озвучити свою позицію. У 2018 році Pharaoh давав інтерв'ю Юрію Дудю і коли той запитав, про що репер запитав би у Путіна, той відповів, що він би промовчав. За словами музиканта, йому нема про що говорити з президентом РФ.

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