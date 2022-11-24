При цьому зірка досі не озвучила свою позицію щодо війни.

Вчора, 23 листопада, Росія влаштувала масовану атаку по Україні, в тому числі постраждав Київ. Мешканці залишилися без електроенергії, води та зв'язку. Постраждала інфраструктура, а також кілька людей загинули.

Українські знаменитості одразу ж відреагували на масований обстріл нашої країни. Софія Ротару опублікувала в інста-сторіз фотографію, на якій видно наслідки обстрілу в Києві.

Вона додала емодзі у вигляді розбитого сердечка, проте ніяк не прокоментувала те, що відбувається.

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Варто відзначити, що періодично Ротару показує шанувальникам знімки, на яких видно наслідки агресії Росії. Але з 24 лютого зірка так і не озвучила свою позицію щодо війни.

Масований обстріл України 23 листопада

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що вдень 23 листопада РФ запустила територією нашої країни близько 70 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр", а також ударні безпілотники.

Наші воїни ліквідували 51 ворожу ракету, а також п'ять дронів-камікадзе типу "Ланцет".

За відомостями Нацполіціі, загарбники потрапили в 16 об'єктів інфраструктури. В результаті масованого ракетного удару загинули шестеро людей, а десятки - постраждали.

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