Співачка захопила публіку українськими піснями.

Українська співачка Ауріка Ротару виступила на благодійному концерті в Чернігівській області. Вона виконала хіти українською мовою і зірвала овації.

На сцену Ауріка вийшла в жовтій сукні, а її колеги-артисти - у військовій формі. Відомо, що виручені гроші будуть передані на допомогу українській армії.

"Велике спасибі кожному, хто був на нашому концерті! Безмірно вдячна моїм колегам! Разом з вами ми зібрали і передали кошти нашим військовим! Це не велика сума, але така необхідна для підтримки наших хлопців! Разом ми сила! Разом до перемоги! До наступної зустрічі!" - написала організатор концерту Тетяна Дяченко у Facebook.

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Відзначимо, Ауріка Ротару - молодша сестра співачки Софії Ротару. Остання засуджує війну в Україні, але з 24 лютого 2022 року вкрай рідко з'являється в соцмережах, не виступає на концертах і не веде публічну діяльність.

Водночас Ауріка активно виступає для військових і збирає гроші для ЗСУ.

Нагадаємо, раніше Вайкуле розповіла, де Ротару застала війна.

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