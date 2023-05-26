Софія Ротару вже давно не дає інтерв'ю, а актуальної інформації про неї практично немає.

Латиська співачка Лайма Вайкуле, яка засудила повномасштабну війну, розв'язану Кремлем, зізналася, що спілкувалася з Софією Ротару вже після 24 лютого 2022 року. За словами Вайкуле, Ротару в той найбільш жахливий для всієї країни день була в Києві.

Лайма уточнила, що з розмови з виконавицею "Червоної рути" зрозуміла, що вона була дуже налякана. Їй, як і багатьом українцям, довелося ховатися в бомбосховищі від атак росіян.

"Вона була в Києві, коли бомбили. Вона сказала: "Я не знаю, як я пережила цей момент, як я пережила цю ніч. У мене ліків не було. Я побігла в бомбосховище". Це я знаю про Софу", - розповіла Лайма Вайкуле в новому інтерв'ю YouTube-каналу "І грянув Грем".

Можливо, після цього Софія Михайлівна вирушила до Львова, проте точно Вайкуле сказати не може, адже зв'язок артисток після початку повномасштабної війни дуже швидко обірвався.

Що Софія Ротару говорила про війну

Вона була небагатослівна, але з її публікацій в Instagram можна зрозуміти, що вона проти війни. Ротару публікувала привітання на українські свята, а також неодноразово дякувала героям за те, що вони так самовіддано захищають свою батьківщину.

Крім того, Софія Ротару публікувала фото, зроблені на місцях звірячих обстрілів з боку загарбників.

Однак син і онук Софії Михайлівни не відзначилися особливим патріотизмом. У березні 2022 року їх спіймали при спробі незаконного перетину кордону з Україною - з країни вони намагалися втекти на човні.

Раніше УНІАН писав, що помер відомий український композитор, який працював з Ротару і Бобулом.

Вас також можуть зацікавити новини: