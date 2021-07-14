Реперка приховувала особистість свого обранця, бо той не хотів піаритись на її славі.

Українська реп-виконавиця Alyona Alyona, яка нещодавно відзначила своє 30-річчя, приховує свого бойфренда. Але ім'я її обранця розсекретили ЗМІ.

Хлопець відомий в Instagram як YOXDEN, про це повідомила програма "Викриття".

Так, журналісти з'ясували, хто став бойфрендом реперки. Парочку "піймали" у Києві на Печерську, Alyona Alyona обійняла обранця, після чого вони разом поїхали на таксі. Хлопець – тіктокер та репер-початківець, у соціальних мережах його знають як YOXDEN, також він називає себе "Розбійником".

Доказом того, що саме YOXDEN став хлопцем Alyona Alyona, є також і його публікації в Instagram. На відео "Розбійник" співає у тому ж костюмі, який "засвітився" на знімках зі сторінки реперки, коли та оголосила про нове кохання у своєму житті.

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Автор: Поліна Кузенко