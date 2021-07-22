Співачка таким чином пожартувала з організаторів, які не читають список необхідних умов для виступу артистки.

Українська співачка і ведуча Ольга Цибульська розповіла, як колись додала до свого райдеру дещо пікантні пункти. Одного разу артистка вказала у переліку речей, які потрібні їй для виступу, рожевих котів та дві еротичні іграшки для дорослих.

Подробицями свого жарту Оля Цибульська поділилася в інтерв'ю Олександрі Кучеренко, ведучій передачі "33 за 3" на каналі ICTV.

Так, у своєму концертному райдері одним із пунктів співачка колись вказала наявність фалоімітаторів.

"Якось ми зрозуміли, що організатори райдери не читають і ми написали, що мені потрібні рожеві коти і два фалоімітатори", – розповіла Цибульська.

Також співачка поділилася, що колись її чоловік заплатив їй подвійну суму за виступ на корпоративі, аби вона не працювала у новорічну ніч. Коханий Цибульської не пошкодував близько 10 тисяч доларів задля того, щоб артистка відпочивала.

Ведуча, у свою чергу, пропозицію від чоловіка прийняла. Вона забрала ці гроші та провела із ним новорічну ніч.

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Автор: Іван Бойко