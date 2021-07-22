Українська співачка і ведуча Ольга Цибульська розповіла, як колись додала до свого райдеру дещо пікантні пункти. Одного разу артистка вказала у переліку речей, які потрібні їй для виступу, рожевих котів та дві еротичні іграшки для дорослих.
Подробицями свого жарту Оля Цибульська поділилася в інтерв'ю Олександрі Кучеренко, ведучій передачі "33 за 3" на каналі ICTV.
Так, у своєму концертному райдері одним із пунктів співачка колись вказала наявність фалоімітаторів.
"Якось ми зрозуміли, що організатори райдери не читають і ми написали, що мені потрібні рожеві коти і два фалоімітатори", – розповіла Цибульська.
Також співачка поділилася, що колись її чоловік заплатив їй подвійну суму за виступ на корпоративі, аби вона не працювала у новорічну ніч. Коханий Цибульської не пошкодував близько 10 тисяч доларів задля того, щоб артистка відпочивала.
Ведуча, у свою чергу, пропозицію від чоловіка прийняла. Вона забрала ці гроші та провела із ним новорічну ніч.
Також Вас можуть зацікавити новини:
- Зіркові куми: Добринін і Квіткова охрестили крихітного сина
- "Страшний удар": Соломія Вітвіцька злякала мережу величезними синцями після ДТП
- "С*ка безпородна": ONUKA розповіла, як її ображав колишній коханий (відео)
- Дружина Влада Ями в купальнику еротично повигиналася на скелях
- "Вічно молода": 73-річна Софія Ротару вразила своїм зовнішнім виглядом
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram