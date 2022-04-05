Нещодавно артисти заявили, що їхньому шлюбу кінець.

Український стендап-комік і музикант Володимир Дантес розповів деякі подробиці про їхнє розлучення з Надею Дорофєєвою. Чоловік каже - дане рішення не стало імпульсивним, адже було прийнято ще до повномасштабної війни в Україні.

Про це Дантес зізнався в розмові на YouTube-шоу "Комендантський чос".

Артист розповів, що він пережив кризу середнього віку. Це стало непростим випробуванням в емоційному плані. Проте рішення про розлучення з його дружиною було прийнято до війни.

"Все нормально, ми дружимо. Я нормально пережив розрив. Ми спілкуємося і підтримуємо близькі стосунки. Я вважаю, що саме так повинні розвиватися відносини після розлучення", - розповів стендап-комік Володимир Дантес.

Артист поділився - щоб розібратися в собі і своєму житті він навіть звертався по допомогу до ворожок і астрологів.

Нагадаємо, 18 березня стало відомо, що Дантес і Дорофєєва розлучилися. Вони заявили, що залишилися близькими друзями, проте причину такого рішення не озвучили.

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