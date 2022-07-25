Рустам Солнцев відкрив завісу особистого життя Баскова.

Російський блогер Рустам Солнцев вирішив "злити" всю інформацію про особисте життя путініста Миколи Баскова. У коментарі росЗМІ він розповів, що Басков - завзятий гомосексуаліст, а про стосунки з жінками він нахабно бреше.

"Він топить за "спецоперацію" в Україні з перших днів. Якщо я раніше просто його зневажав, то тепер я його зневажаю в три рази більше! Він же у нас тепер в дамках, типу як держчиновник. Я не можу давати нейтральні коментарі на адресу Баскова, Доліної, Газманова... Шоу-бізнес і люди недурні прекрасно розуміють, що Микола Басков - гомосексуаліст", - заявив Солнцев.

Він додав, що пропутінський співак навіть поводиться як людина нетрадиційної орієнтації.

"По тому, як він одягнений, як себе подає, як поводиться на сцені, на тусовках, по тому, яку має манеру. Він звичайний вульгарний гомосексуал", - зазначив блогер.

Нагадаємо, раніше українські журналісти влаштували провокацію для російських артистів. У їх числі опинилися Микола Басков, Наташа Корольова і Тетяна Овсієнко. Журналісти нібито запропонували їм виступити в окупованому Херсоні. Як на це відреагували артисти, що підтримують війну в Україні - читайте тут.

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