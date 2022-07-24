Журналісти влаштували провокацію для Баскова, Корольової та Овсієнко.

Українські журналісти вирішили влаштувати провокацію для російських артистів і дізнатися, як вони відреагують на запрошення виступити в окупованому Херсоні.

Так, кореспонденти ТСН звернулися до менеджерів російських зірок із запрошенням виступити в Херсоні. Менеджер Миколи Баскова, артиста, який раніше говорив про те, що Росія має повне право взяти на себе захист "ЛНР" і "ДНР", відповів, що не може поки дати однозначну відповідь.

"В яке місто, в Херсон? Не знаю, не готовий вам зараз відповісти. У вас там ще триває спецоперація, ви плануєте на серпень концерт. Ось коли вже буде точна дата, у мене в серпні зайнято 20 днів з 30. Зараз мені нічого з вами обговорювати", - сказав директор Баскова.

Менеджер Тетяни Овсієнко заявив, що співачка підтримує "спецоперацію" в Україні, але не хоче ризикувати своїми рідними, які досі живуть в нашій країні.

"Вона займає з цього приводу нейтральну позицію виходячи з того, що у неї в Києві живуть мама і сестра. Вона підтримує всю цю ситуацію, з Росією. Але вона не може цього зробити, тому що ризикувати життям своїх рідних вона не може", - сказав директор Овсієнко.

А ось директор Наташі Корольової сказала, що чекатиме запрошення на концерт від урядових структур, а не від нібито концертного агентства.

"Якщо потрібен хедлайнер і ви хочете там бачити Наташу Корольову, дочекаймося дзвінка саме від урядових структур, а не від концертного агентства. Мені подзвонять саме звідти, зверху... А тоді ми зв'яжемося з агентством, яке буде організовувати концерт. Я чекаю дзвінка від них", - сказала жінка.

Нагадаємо, раніше українка зловила Баскова на відпочинку і задала йому незручне питання.

Вас також можуть зацікавити новини: