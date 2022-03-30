Дурнєв заявив, що у пари могло пропасти кохання.

Український шоумен Олексій Дурнєв поділився своїми думками про розлучення Наді Дорофєєвої та Володимира Дантеса, які повідомили цю сумну новину під час війни в Україні.

За словами Дурнєва, він дізнався про це від Дантеса за кілька днів до їх офіційної заяви. Шоумен запитав у свого друга, як справи у Наді. На що Дантес відповів, що справи у неї нормально, але вона не з ним.

"Це була несподіванка. Як це було? Я його запитую: "Як там Надя? Як її настрій?" Він каже: "Все нормально, але вона не зі мною. Ми розлучилися", - розповів Дурнєв у програмі ЖВЛ.

При цьому він не уточнив причину їх розставання. За словами Олексія, він вирішив не лізти в чужі стосунки, бо Надя і Володимир - дорослі люди, і можуть самі розібратися.

"Розлучилися - добре. На щастя. Вони дорослі люди. Якщо розійшлися - значить, так повинно бути. Ну, що робити? Я не знаю, може, вже любові немає або щось таке? Навіщо під впливом аудиторії демонструвати якусь любов, якщо її немає. Це чесно", - зазначив він.

Нагадаємо, 18 березня Дорофєєва і Дантес заявили про своє розлучення.

Вас також можуть зацікавити новини: