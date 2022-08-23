Виявляється, у мера Києва є кохана.

Нещодавно стало відомо про розлучення мера Києва Віталія Кличка. Тоді він сказав, що його серце зайняте столицею України і не побажав говорити, чи є у нього дівчина.

При цьому телеведучий Слава Дьомін у своїй програмі "Слава ПРО" розповів, що у Кличка є кохана, але поки він її приховує від громадськості. Тому можна припустити, що причиною розлучення Кличка з дружиною Наталією стала не тільки розлука, а й інша жінка.

"Віталій Кличко заявляє, що його серце зайняте саме Києвом, хоча за деякою інформацією, серце Віталія Володимировича зайняте не тільки Києм, Хоривом і Щеком, а є ще якась Либідь, про яку він поки не розповідає, але скоро розповість", - сказав Дьомін.

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив про розлучення зі своєю дружиною Наталією. Він розповів, що вони вже багато років живуть в різних країнах, тому розлучення було б логічним завершенням їх стосунків.

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