За словами Кличка, вони з дружиною вже давно не живуть разом.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про розлучення зі своєю дружиною Наталією. Він розповів, що вони вже багато років живуть у різних країнах, тому розлучення було б логічним завершенням їхніх стосунків.

Про це повідомляє "Бабель".

При цьому Кличко уточнив, що навіть попри розлучення, життя триває.

"Багато років - різні інтереси, Різне життя. І ми вирішили вже оформити це офіційно. Це бажання обох сторін. У нас залишилися добрі стосунки, ми поважаємо один одного, діти вже дорослі, і життя триває", – сказав Кличко.

Мер Києва додав, що зараз його серце зайняте. Але він не сказав, чи є у нього нова кохана, а лише зізнався в любові Києву.

Нагадаємо, Віталій Кличко і Наталія одружилися в 1997 році. У шлюбі у них народилося троє дітей - два сини і одна дочка. Останні кілька років Наталя живе у Німеччині, а Кличко залишився в Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: