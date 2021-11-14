У десятому випуску "Танців з зірками" Харлан виконала фрістайл зі своєю сестрою.

Українська фехтувальниця Ольга Харлан опублікувала у своєму інста-блозі архівне фото з сестрою Тетяною і розповіла, що ще в дитинстві мріяла одного разу вийти на паркет разом зі своєю рідною людиною.

"Я вже можу назвати Таню повноправною учасницею "Танців з зірками"! Ви могли її побачити в ефірі двічі. А якщо ви перегорнете вправо, то побачите відео з домашнього архіву. Там Тані 7 років, а мені 1,5 року. І вже тоді я хотіла станцювати з нею на одному танцполі! Хаха", - написала Ольга.

Також вона додала, що вони з сестрою одне ціле. Для Ольги дуже важлива підтримка Тетяни не тільки на танцювальному шоу, а й на змаганнях. Фехтувальниця неодноразово говорила про те, що сестра - це її головний талісман, який завжди приносить їй удачу.

Читайте такожКатя Осадча в сукні з глибоким декольте викликала палкі суперечки в мережі"Тань, ти величезна молодець! Я тобою шалено пишаюся! Твоя підтримка безцінна... ми одне ціле... ти зі мною, а я з тобою ... завжди", - додала Харлан.

"Ваше дитяче відео розтопило моє серце", "Дивлюся і думаю, ну ось як розгледіти чемпіонку в такому віці?", "Це дуже мило", "Зірки", "Красиві", - пишуть шанувальники в коментарях.

Нагадаємо, в десятому випуску шоу "Танці з зірками" Ольга Харлан зірвала овації і одержала найвищий бал за танець з сестрою.

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Автор: Діана Могилєвич