Ольга Харлан станцювала зі своєю сестрою дистанційно.

Українська фехтувальниця Ольга Харлан неодноразово розповідала, що вони з сестрою Тетяною дуже близькі. Більш того, спортсменка говорила і про те, що сестра - це її амулет. Коли та поруч, Харлан завжди перемагає на змаганнях.

В ефірі присвяченому родині фехтувальниця станцювала разом зі своєю рідною людиною фрістайл. Їм не завадили ні зараження коронавірусом, ні дистанційні репетиції, ні локація у вигляді власного будинку. Судді прийшли в захват від їх виконання і засипали дівчат компліментами. Вони відзначили, що фрістайл ідеально підійшов Харлан.

"Цікава ідея. Це про турботу, затишок, комфорт і сім'ю. Реально крутий концепт", "Вау", "Дуже крутий танець", - пишуть шанувальники в коментарях.

Читайте також"Коли ніхто не кидає": учасник "Танців з зірками" розплакався в прямому ефірі (відео)За свій виступ сестри Харлан отримали 30 балів і навіть довели Макса Чмерковського до сліз.

Нагадаємо, Дмитро Каднай разом з батьком виконав свою мрію на "Танцях з зірками".

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Автор: Діана Могилєвич