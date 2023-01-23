Артистка не знає, чому у неї стала погано функціонувати рука.

Відома танцівниця Ілона Гвоздьова, яка брала участь у шоу "Танці з зірками", поскаржилася на проблеми зі здоров'ям. Знаменитість розповіла, що її ліва рука не може нормально функціонувати. Гвоздьова не знає причину, яка спровокувала такий стан.

Ось що в своєму блозі розповіла Гвоздьова:

"Спочатку трохи поколювало, але чим далі, тим гірше. Ліва рука погано працює, а коли нервую, взагалі відчуваю пульсацію в районі ключиці".

Ілона додала, що до лікаря не зверталася, але зараз активно шукає фахівця з масажу, який допоможе прибрати проблему. Хореограф припустила, що причиною недуги стали стреси, негативні емоції і депресивний розлад.

Чим Ілона Гвоздьова займається під час війни в Україні

З перших днів після початку повномасштабної війни знаменитість почала активно розповідати своїм підписникам про події, які відбуваються в Україні. Вона намагалася таким чином хоч якось донести інформацію до осіб, зомбованих кремлівською пропагандою.

Також вона зверталася до своїх російських колег з проханням підключитися до допомоги. Це залишилося без відповіді, як і звернення багатьох інших українських артистів.

Нагадаємо, у 2022 році Гвоздьова обвінчалася зі своїм чоловіком у церкві.

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