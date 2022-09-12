У шлюбі до цього вона перебувала вісім років.

Українська танцівниця Ілона Гвоздьова, яка раніше брала участь і перемогла в проекті "Танці з зірками", обвінчалася в церкві зі своїм чоловіком після восьми років шлюбу. Про це пише Viva, і публікує фотографії з церемонії. Сталося це в п'ятницю, дев'ятого вересня.

"Ми з коханим невипадково вибрали дату 9.09.22 – це дуже важливий для нас день, день народження нашої дочки Рії. Наша маленька принцеса і чарівний принц синочок супроводжували нас на нашому весіллі. Це було так чуттєво", - поділилася Гвоздьова в інтерв'ю журналістам.

Ілона зізналася, що на церемонії вінчання в церкві у неї були магічні відчуття - більш трепетні, ніж на весіллі.

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"Розуміння, що ваші тіла, душі і думки назавжди з'єдналися перед Богом до кінця життя! Тепер ми не просто пара - ми єдиний організм в злагоді, добрі, мирі і негараздах. Тепер ще більше поваги, любові і одне серце на двох", - поділилася Ілона Гвоздьова.

Нагадаємо, раніше Ілона Гвоздьова назвала Баскова "під*расом" через його позицію.

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