Артисти заспівали разом, через що росіяни почали "плюватися жовчю".

Гуморист Максим Галкін і співачка Алла Пугачова відвідали фестиваль Лайми Вайкуле в Юрмалі. Вони не тільки спостерігали за виступом артистів, а ще й самі стали учасниками шоу.

Так, під час виконання пісні "Листя жовте" латиською мовою, Вайкуле підійшла до Галкіна і Пугачової. Гуморист взяв мікрофон і почав співати разом з нею. А Примадонна вирішила влаштувати "підтанцьовку" для несподіваного дуету.

Глядачі були приємно здивовані. Вони одразу ж встали і почали знімати те, що відбувається, на відео. Люди посміхалися і плескали у долоні.

Відео з виступом Вайкуле показала на своїй сторінці в Instagram. Шанувальники "закидали" співачку компліментами. Також коментатори хвалили Пугачову і Галкіна, які підтримали фестиваль, присвячений Україні. Вони пишуть:

"А РФ дивиться та плаче"

"Ось, що таке свобода! Прекрасні люди насолоджуються життям кожного дня без усіляких комплексів і обмежень!"

"Вже сьомий раз переглядаю... Це найкраще, що було за останній рік. Велике вітання вам з Одеси!".

Однак не обійшлося і без росіян, які не оцінили спів Галкіна і не приховують свого обурення. Їх злить, що багато артистів виступили проти путінського режиму і війни в Україні. А тому росіяни "плюються жовчю" і пишуть:

"Жалюгідні, ненавиджу вас"

"Цирк і клоуни"

"Зрадники, в РФ вам ніколи не повернутися".

Нагадаємо, в перший день фестивалю Пугачова з'явилася перед камерами в міні-шортах. Вона блиснула стрункими ніжками і вразила фанів.

Вас також можуть зацікавити новини: