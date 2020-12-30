Актриса виглядає приголомшливо.

Відома актриса Сальма Хайек опублікувала в Instagram новий знімок.

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На фотографії вона позує в роздільному ліловому купальнику, наверх якого накинула парео. А доповнила вона такий пляжний образ капелюхом і сонцезахисними окулярами. Цікаво, що фото зроблено на тлі океану і пальм.

"Останні дні 2020 року. Ніколи не була так вдячна за своє здоров'я і тісний зв'язок з природою", - написала Сальма.

Фанати прийшли в захват від фігури Хайек. Вони відзначили, що вона виглядає приголомшливо.

"Як тобі вдалося зберегти такі груди? Це божевілля!", "Все ще дуже молодо виглядаєш", "Прекрасна фігура", - написали шанувальники.

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Автор: Діана Могилєвич