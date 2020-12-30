Відома актриса Сальма Хайек опублікувала в Instagram новий знімок.
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На фотографії вона позує в роздільному ліловому купальнику, наверх якого накинула парео. А доповнила вона такий пляжний образ капелюхом і сонцезахисними окулярами. Цікаво, що фото зроблено на тлі океану і пальм.
"Останні дні 2020 року. Ніколи не була так вдячна за своє здоров'я і тісний зв'язок з природою", - написала Сальма.
Фанати прийшли в захват від фігури Хайек. Вони відзначили, що вона виглядає приголомшливо.
"Як тобі вдалося зберегти такі груди? Це божевілля!", "Все ще дуже молодо виглядаєш", "Прекрасна фігура", - написали шанувальники.
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