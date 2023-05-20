Кримськотатарська співачка переконана, що зовсім скоро Росія втратить те, що незаконно забрала.

Кримськотатарська співачка Джамала дала велике інтерв'ю, в якому озвучила свою думку щодо найближчого майбутнього Криму. Артистка деокупацію півострова бачить вже в найближчому майбутньому.

Вона вкрай засмучена тим, що протягом декількох років до початку повномасштабної війни тема Криму почала забуватися, проте зараз все змінилося.

"Я скажу тільки за себе. Я це повернення бачу дуже очевидним, дуже швидким, і я його бачила завжди. Для мене ніколи не виникало питання українського Криму. За дев'ять років тема Криму була забутою трошки. Тепер ми прозріли. Знаємо, на що здатна російська пропаганда. Це була маніпуляція з нами, і ми на неї повелися. Як сумно це б не звучало. Тепер ми сповнені надії", - сказала в коментарі YouTube-каналу "Бомбардир" переможниця Євробачення-2016.

Вона також підкреслила, що Росія бачить в Криму для себе "ласий шматочок", проте цю пропаганду рано чи пізно вийде зупинити.

"Це ласий шматочок для Росії. І ми повинні довести світові і тим, хто під впливом російської пропаганди, чому Крим наш. Так було і буде", - додала Джамала.

Також вона згадала недавню розмову з президентом США Джо Байденом. Політик теж переконаний в тому, що Україна зможе повернути всі свої території.

"Я сказала, щоб нас не залишали і подякувала за підтримку. Що дуже хочеться повернути і Крим. Він мене обійняв і сказав, що ми все повернемо. Мені сам Байден пообіцяв. Кайф", - резюмувала Джамала.

Нагадаємо, Джамала розповіла, як обдурила організаторів Євробачення.

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