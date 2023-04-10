Співачка на концерті розхвалювала Дана Балана.

Українська співачка Тіна Кароль нещодавно виступила на концерті, який відвідала мама молдавського співака Дана Балана. Прямо зі сцени знаменитість розхвалила її сина і сказала, що він найкращий чоловік.

Також Кароль сказала, що Дан Балан - чесний і благородний красень. Після цього знаменитість підійшла до Людмили Борисівни, обняла її і поцілувала.

"Ну і красень, найкращий чоловік у світі після сина... Мама Люда, мама Дана Балана сьогодні в залі. Людмило, ви красива, надихаєте. Ви народили красеня - благородного, чесного! Браво!" - сказала Кароль.

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"Роман" Тіни Кароль і Дана Балана

Обидва артисти були суддями вокального шоу "Голос країни". Тоді вони дуже ніжно і трепетно ставилися одне до одного. Шанувальники відразу ж запідозрили, що у них роман. Артисти всіляко підігрівали інтерес аудиторії нібито до своїх романтичних стосунків. Однак вони ніяк не підтверджували свої стосунки, але і не спростовували.

Зазначимо, Тіна Кароль після смерті чоловіка Євгена Огіра заміжня не була. Вона одна виховує сина Веніаміна, який навчається і живе у Великій Британії.

Нагадаємо, Тіна Кароль заявила, що не буде перекладати свої пісні на українську мову.

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