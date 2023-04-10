Проте співачка може дозволити іншим артистам співати її хіти, перекладені з російською на українську.

Співачка Тіна Кароль заявила, що вона не буде перекладати свої російськомовні хіти. Проте виконувати їх вона теж більше не хоче.

Після 24 лютого 2022 року Кароль припинила співати російською, хоча у неї було чимало хітів. Нині вона співає українською. В інтерв'ю для YouTube-каналу NM співачка зізналася, що перекладати старі хіти дуже важко.

Втім, Кароль зазначає, що їй подобаються роботи інших артистів, яким вдалося перекласти свої російськомовні пісні та зробити з них гарні й милозвучні треки. За словами артистки, нині "на полиці" в неї лежать хіти російською, проте не усі вони перекладаються.

Проте якщо хтось захоче спробувати зробити переклад її хітів, Кароль не буде проти. Вона навіть готова надати права на виконання таких перекладів.

"Сама я не робитиму цього, поки я не збираюся", - заявила співачка.

Після того, як Кароль припинила співати свої російськомовні хіти, вона втратила частину аудиторії. Деякі люди любили лише такі пісні, проте зірка про це не шкодує. Вона зазначила, що це один з її кроків у цій інформаційній війні.

Нагадаємо, нещодавно Кароль зачарувала сексуальними танцями та сіла на шпагат прямо на сцені.

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