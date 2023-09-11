Актор зіграв весілля в своєму будинку.

Американський актор Кріс Еванс зіграв таємне весілля зі своєю коханою, португальською актрисою Альбою Баптистою. Церемонія одруження відбулася в їхньому будинку в Бостоні.

Розділити цей день зі щасливими молодятами прийшли тільки найближчі друзі і родичі. Преси на весіллі не було, бо "Капітан Америка" побажав залишити своє одруження в таємниці.

Більше того, як повідомляє PageSix, гостей просили здати телефони, щоб вони не могли ні фотографувати, ні знімати на відео все, що відбувається. А також їм потрібно було підписати договір про конфіденційність.

Відео дня

Варто відзначити, що Еванс і Баптиста разом близько року. Однак їхні стосунки так стрімко розвиваються, що вони вирішили скоріше зіграти весілля. Цікаво, що актор називає кохану своєю мрією.

Чим відомий Кріс Еванс

Еванс почав кар'єру з телевізійного серіалу "Протилежна стать", і, на додачу до роботи в супергеройських фільмах, з'являвся в таких картинах, як "Недитяче кіно", "Крізь сніг", "Обдарована" і "Дістати ножі". У 2014 році він дебютував як режисер з фільмом "Перш ніж ми розлучимося", де також виконав головну роль.

Однак світову популярність Евансу принесла роль Капітана Америка в кінематографічному всесвіті Marvel.

Вас також можуть зацікавити новини: