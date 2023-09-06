Фільм стане доступний на Netflix вже 27 жовтня 2023 року.

Стрімінговий сервіс Netflix випустив перший тизер кримінальної драми "Продавці болю" (Pain Hustlers) з голлівудськими зірками Емілі Блант і Крісом Евансом в головних ролях.

В центрі сюжету фільму – жінка на ім'я Ліза Дрейк, яка свого часу так і не завершила школу, а тому не змогла знайти гідну роботу. Більш за все вона мріє про краще життя для своєї дочки, і щоб наблизитися до цього – влаштовується працювати у близьку до краху фармацевтичну компанію у торговому центрі у Центральній Флориді. Завдяки своєму сильному характеру Ліза рятує компанію і досягає успіху, але незабаром жінка опиняється у центрі злочинної змови зі смертельними наслідками.

Окрім Емілі Блант ("Тихе місце", "Оппенгеймер", "Круїз по джунглях") та Кріса Еванса (франшиза "Месники", "Ножі наголо", "Сіра людина") у фільмі також зіграли такі відомі актори, як Енді Гарсія ("Недоторканні", "Хрещений батько 3", "Одинадцять друзів Оушена") та Кетрін О'Гара ("Бітлджус", "Сам удома", "Лемоні Снікет: Тридцять три нещастя").

Режисером фільму виступив Девід Єйтс, найбільш відомий роботою над фільмами про Гаррі Поттера – саме він зняв чотири заключні фільми франшизи, а також три частині її спін-офу "Фантастичні звірі".

Світова прем'єра фільму відбудеться вже 11 вересня на Міжнародному кінофестивалі у Торонто. Однак широкій аудиторії фільм стане доступний на Netflix лише 27 жовтня 2023 року, а за тиждень до цього він вийде в обмежений прокат в США.

Вас також можуть зацікавити новини: