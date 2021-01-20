Дімопулос блиснула попою / instagram.com/santadimopulos
Популярна співачка і переможниця шоу "Танці з зірками" Санта Дімопулос опублікувала в Instagram фотографію з відпочинку на Мальдівах.
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Дівчина постала в роздільному купальнику гірчичного кольору. Вона позувала під душем, з якого текла вода. Варто відзначити, що у Санти дуже красива фігура. Вона регулярно займається спортом і стежить за своїм харчуванням. Крім того, в 2011 року вона стала чемпіонкою світу з фітнесу.
"Яка красуня", "Неймовірна", "Ось це горішок", - написали фанати.
Дімопулос блиснула попою / instagram.com/santadimopulos
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