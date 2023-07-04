Співачка погуляла з Лолітою Османовою.

Українська співачка Санта Дімопулос вже давно дружить з дочкою російського олігарха Ельдара Османова. Вчора, 3 липня, Лоліта відзначала свій день народження. Зі святом її привітала і зіркова подруга.

Спочатку Дімопулос привітала подругу в соцмережах: "З днем народження, прекрасна Лоліто. Нехай здійсняться всі твої бажання".

Потім співачка з'явилася на вечірці, приуроченій до дня народження Османової. Дівчата зустрілися в одному з ресторанів в Монако. Крім того, на святкуванні були присутні й інші дівчата, з якими Дімопулос охоче фотографувалася, а пізніше і поділилася цими знімками з шанувальниками.

Відео дня

Відомо, що раніше Санта Дімопулос поскандалила з росіянином за кордоном. Вона сказала, що без причини росіяни її не дратують, проте якщо їй починають говорити щось неприємне, то вона мовчати не стане. При цьому подробиці конфлікту співачка не розкрила.

Варто відзначити, що з початку повномасштабного російського вторгнення Санта живе в Монако. Однак вона неодноразово говорила, що пам'ятає про Україну.

Вас також можуть зацікавити новини: