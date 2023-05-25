Артистка зізналася, що намагається не провокувати конфлікти сама, але якщо їй говорять щось неприємне, то мовчати точно не буде.

Українська співачка Санта Дімопулос активно веде свій Instagram-блог. Нещодавно підписники запитали у артистки, як вона реагує на росіян, якщо зустрічає їх за кордоном. Екс-віагрянка зізналася, що сама не вступає з ними в розмову і вже тим більше в конфлікт, але якщо їй говорять щось неприємне, то мовчати Санта не стане.

Також Дімопулос поділилася подробицями випадку, який нещодавно з нею стався. Зірка розповіла, що вступила в словесну перепалку з чоловіком. Пізніше виявилося, що він росіянин.

"Просто так не дратують (росіяни, - ред). Але не так давно вступила в жорстку перепалку з одним в Монако. Сиділи в одній компанії, вже потім зрозуміла, хто це. Але для мене неважливо. Я будь-кого можу опустити на землю: спокійно, розмірено і з фактами", - прокоментувала Санта.

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Подробиць і причин конфлікту вона не розголошувала, проте уточнила, що попри те, що вона перебуває за кордоном, пам'ятає про те, що відбувається в Україні і з чиєї вини щодня вмирають мирні українці.

"Де б я не була, я пам'ятаю, що я українка і що відбувається в моїй країні", - резюмувала артистка.

Чим відома Санта Дімопулос

Санта Дімопулос - українська співачка, інфлюенсерка, колишня солістка гуртів "Queens", "ВІА Гра", "Сьоме небо". Слава і визнання прийшли до неї під час третього сезону українського проекту "Фабрика зірок".

Нагадаємо, Санта Дімопулос показала яскраве фото з Мальдів і розповіла про мрії.

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