Аркадій Александров став продюсером представленого днями англомовного альбому Тіни.

Нещодавно українська співачка Тіна Кароль випустила англомовний альбом "Scandal". Його саундпродюсером став Аркадій Александров, якого артистка сама відзначила в публікації в Instagram.

Однак якщо перейти на профіль Аркадія, то в шапці у нього зазначено, що той співпрацює з російськими зірками, які підтримали війну - Анною Седоковою, Zivert, Дімою Біланом. Звісно, це викликало хвилю обурення і питань у аудиторії.

Відео дня

"В англомовний альбом Тіни Кароль Scandal увійшли пісні, написані в 2020-2021 році. Автором пісень є Тіна Кароль у співавторстві з Аркадієм Александровим, на адресу якого сьогодні прозвучали "закиди". Відзначимо, що Александров неодноразово підкреслював Тіні свою непохитну позицію щодо війни в Україні, прямо засуджуючи повномасштабну війну Росії проти України і не відвідував країну-агресора з 1999 року", - прокоментували в прес-службі Кароль, пише "Новое время".

"Над адаптацією тексту англомовного альбому Scandal працювала Яна Майоронікова, тому що з початку війни Тіна Кароль не виконує російськомовні пісні, якими б великими хітами вони не були", - додали представники знаменитості.

З тієї публікації Кароль видалила позначку Аркадія Александрова.

Нагадаємо, Тіна Кароль відповіла, чи можна пробачити артистів за співпрацю з РФ після 2014 року, якщо вони розкаялися.

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