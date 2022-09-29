Співачка вважає, що всі виправдання, які шукають зірки після роботи у РФ - "маячня".

Українська співачка Тіна Кароль прокоментувала позицію щодо зірок, які співпрацювали з РФ навіть після 2014 року. Детальніше своєю думкою Кароль поділилася в інтерв’ю "Голосу Америки". В якості прикладу вона навела Алана Бадоєва.

"Бадоєв одразу сказав, що він є "винуватцем" цієї війни, не вторгнення, а війни, що він з 2014 року своїми діями потокав наративу, що це внутрішній конфлікт. Сьогодні ж мені справді цікаво побачити від Бадоєва його фільм "Довга доба", який він зараз монтує, і я розумію, що це буде сильно", - відповіла Кароль.

Що ж до артистів-"перебєжчіков", Кароль відповіла так:

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"Сьогодні вони шукають виправдання через те, що народ їх не прийняв, але це все маячня. Сьогодні для України це не означає нічого, хочеш робити щось – роби. Ті, хто хотіли начебто повернутися, ми зараз бачимо, що це була гра", - заявила співачка.

Нагадаємо, Тіна Кароль розповіла, що поки відмовилася від своїх російськомовних пісень. Зірка каже, що з початком широкомасштабної війни відклала російськомовний репертуар, і не знає, коли повернеться до нього, та чи станеться це взагалі.

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