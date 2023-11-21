За словами Беспалова, Бабкін хоче заробити грошей.

Оглядач українського шоу-бізнесу Богдан Беспалов розповів, що музикант Сергій Бабкін незабаром поїде на Балі, де виступатиме 21 грудня разом з Андрієм Запорожцем, з яким багато років тому вони створили дует 5nizza.

За словами блогера, Бабкін живе з сім'єю в Німеччині, проте йому, швидше за все, не вистачає виплат біженцям. Тому, продовжив Беспалов, артист і вирішив поїхати на Балі з метою заробити грошей. При цьому він співатиме пісні російською мовою.

"Я не здивуюся, якщо на цьому заході буде дуже багато "хороших росіян". Бабкін навіть не буде усвідомлювати, що не так. Тому що постійно топить за те, що ми один народ, що ми разом, що мова ні до чого. Я можу тільки побажати Бабкіну успіху в його пристосуванчій кар'єрі", - сказав Беспалов.

Скандали навколо Сергія Бабкіна

Нещодавно Сергій Бабкін випустив пісню "Зрада". У ній артист звернувся до українців у досить гнівній формі.

"Не маєш в себе вдома в шафі вишиванку - зрада. Сало й банош не їси, не пʼєш горілку - зрада. Помада така, як у Пугачової Алли - зрада. Нема зради в снарядів, що бʼють по р*сні градом. Малеча дивиться в ютюбі "Смешарики" - зрада. Випало з рота "прошу прощения" - зрада. У тебе "Заметки" в Айфоні, не "Нотатки" - зрада. Бійцям на передку байдуже - треба или надо", - співав Бабкін.

У мережі його розкритикували за цю пісню. Фоловери написали, що українці не шукають "зраду", вони захищають свої цінності.

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