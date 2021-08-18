Бабкін відмовився від пісні на прохання самого Зіброва.

Український артист Павло Зібров планував виконати на концерті до Дня Незалежності України свою пісню "Хрещатик", але його не запросили для виступу.

А його пісню передали іншому артисту Сергію Бабкіну. Коли Зібров про це дізнався, то одразу подзвонив своєму колезі і попросив відмовитися від виконання цієї відомої пісні.

"З нами цього ніхто навіть не обговорював, ніхто не запитав про це. Сьогодні організатори можуть сказати, що вони не брали цю пісню для концерту, що все це неправда. Але Павло подзвонив Сергію Бабкіну, і той сказав: "Так, мені дали пісню". Попросив його не співати "Хрещатик" і пояснити Сергію Перману, що Павло не давав на це дозволу. Потім організатори швидко поміняли трек на "Зелений гай"", - сказала дружина Зіброва Марина в інтерв'ю "КП в Україні".

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Також Марина Зіброва сказала, що її образило те, що її чоловіка не покликали на концерт.

"Не можу говорити замість Павла, але я, як продюсер і дружина, ображена на те, що так відбувається. Я хочу, щоб це звучало. Мій артист вижив після важкого коронавірусу. Ми про це не писали, не говорили. У Павла був важкий стан. Але відтоді минув час, все вляглося. У мене навіть залишилося листування щодо виступу з Перманом. У ньому Сергій каже, що відмова - це не тільки його думка, але і думка продюсера, автора пісень, що Зібров не повинен брати участь у концерті", - додала Зіброва.

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Автор: Діана Могилєвич