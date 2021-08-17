За словами Зіброва, його не внесли до списку виступаючих через те, що він "сам собі на думці".

24 серпня на стадіоні "Олімпійський" має відбутися концерт до Дня Незалежності України. У концерті візьмуть участь багато українських зірок. Але ось Павла Зіброва не покликали, обґрунтувавши це тим, що він не дотримується режисерської задумки.

Про це повідомляє КП.

"Питаю: "Сергію (Перман, - УНІАН), ти не знаєш, хто робить День Незалежності на Майдані і в "Олімпійському"? Я хотів би взяти участь". Він каже: "Знаю, я генеральний продюсер. Але ось ми з режисером концерту, Катею Царик, подумали і вас не включили. Ви з характером, ви собі на думці, не слухаєте режисерської задумки. Так що вибачте, не ображайтеся, ми вас не запрошуємо", - поскаржився Зібров.

Також він припустив, що причина такої відмови у виступі пов'язана з його торішнім конфліктом з Перманом. Тоді Зіброву запропонували виконати пісню "Місто" ONUKA, але він відмовився, бо ця пісня невідома широкій публіці. У підсумку на Софіївській площі він виконав "Ха-ра-шо" Вєрки Сердючки і частину пісні Олега Винника "Ніно".

Читайте такожФото: Ані Лорак відіграла перший за сім років концерт в Україні (фото, відео)

"Мені кажуть: "Ось Потап же співатиме ваш "Хрещатик". Я кажу: "Порівняли! "Хрещатик", який вже 30 років знають у всьому світі... Дайте мені щось, що люди знають і зможуть підспівувати!". На що мені Сергій каже: "Ви не розумієте. Це така задумка, щоб ви стали молодіжним, модним", - згадав співак.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Діана Могилєвич