Волонтер і шоумен відвіз дружину в безпечне місце.

Телеведучий і волонтер Сергій Притула, який з перших днів після повномасштабного вторгнення займається активною допомогою українським військовим, зізнався, де зараз знаходиться його сім'я.

З метою безпеки він вивіз рідних зі столиці. Дружина Притули Катерина піклується про дітей. Про це про розповів в інтерв'ю "Українській правді".

"Сім'я в Україні, але не в Києві. Це захід країни. Я сказав дружині, щоб знайшла для дітей Гуртки, на які вони ходили в Києві. Тому що це надовго", - розповів Сергій. Точне місцеперебування своїх рідних Притула не розсекретив з метою безпеки. Однак повідомив, що його дружина вже знайшла роботу в тому місці, де вона знаходиться.

Нагадаємо, за три місяці Сергій Притула зібрав 700 мільйонів на армію - це більше, ніж за три роки.

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