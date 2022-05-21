Шоумен займається волонтерством вже багато років.

Український шоумен і телеведучий Сергій Притула, який багато років займається волонтерською діяльністю і допомагає армії, поділився результатами своєї роботи за останні три місяці. Він розповів, що зібрати вдалося близько 700 мільйонів. Це більше, ніж за останні три роки. Дані цифри Притула озвучив в інтерв'ю.

"Нещодавно я їздив на південний напрямок. Спочатку заїхали в один підрозділ аеророзвідки і віддали їм комплекс БПЛА PD-1 з двох бортів вартістю 16,5 млн грн разом з броньованим бусом. Потім ми виїхали в бік Миколаєва, віддали ще три броньовики, медичку. По дорозі розвантажували купу різного добра різним підрозділам, починаючи від амуніції і закінчуючи тепловізорами, дронами і так далі. За цю поїздку ми розвезли всього хорошого на 22 млн. грн. Для розуміння: всі мої збори на армію як волонтера за 2019-2021 роки - це приблизно така ж сума, може, навіть трохи менше", - розповів Сергій.

Однак шоумен уточнив, що волонтерська допомога - це не панацея. Кошти жертвують небайдужі люди з України та з усього світу. Крім того, нещодавно Притула заробив 5,5 млн гривень під час неофіційного коментування Євробачення-2022.

"Ми проплатили дрони місяць тому. Прийшло 85 штук різних видів - половина з тепловізорами, половина звичайні. Після цього сіли, трохи подумали, подивилися на театр бойових дій і здійснили ще одну проплату, на 36 мільйонів — ці дрони прийдуть у другій половині травня", - поділився Притула.

Волонтер зазначив, що бойові дії не закінчаться швидко, тому темпи збору допомоги та закупівлі техніки зменшувати не варто.

"Навіть якщо раптом всі зупиняться і перестануть стріляти з обох сторін, це не означає, що ми повинні сісти і курити бамбук, зафіксувавши якусь нову лінію розмежування. Ні, ми будемо далі посилювати армію, хто як може", - резюмував шоумен.

Нагадаємо, Сергій Притула розповів, де зараз знаходиться його сім'я.

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