Шоумен зізнався, що вони з дружиною хочуть ще одну дитину.

Український шоумен Сергій Притула, якому нещодавно виповнилося 40 років, в інтерв'ю Каті Осадчій у програмі "Світське життя" розповів, що вони з дружиною Катериною замислюються над ще однією дитиною.

Зазначимо, Притула виховує двох дочок - 4-річну Соломію і Стефанію, яка народилася в 2021 році.

"Зараз такий намір, що ще кілька місяців Стефанія буде годуватися маминої цицею, а потім мама хоче просто трохи відпочити, побачити світ, повернутися до роботи. Потім подивимося, відійде організм і так далі, але ми категорично за", - сказав Притула.

Читайте також"Я вже не дівчинка": Віра Брежнєва назвала причину відсутності дітей з МеладзеТакож він додав, що завжди мріяв про гучний дитячий сміх у будинку. За словами Сергія, коли його дружину вдруге виписували з пологового будинку, вони одразу домовилися, що ще туди повернуться.

"У нас так було і минулого разу, ми народжували там же, де і Соломію, і нам сказали: "Приходьте ще, ми раді вас бачити, ви дуже приємна сім'я, народжуйте ще в нас", - додав шоумен.

Зазначимо, Сергій Притула ще виховує 13-річного сина Дмитра від першого шлюбу з Юлією Андрійчук.

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк зізналася у коханні Сергію Притулі на шоу "Хто зверху?".

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Автор: Діана Могилєвич