Таке зізнання ведуча зробила в ефірі шоу "Хто зверху?"

Українська телеведуча Леся Нікітюк зізналася у своїх почуттях до свого колеги по шоу "Хто зверху?" Сергію Притулі.

Про це повідомляє novy.tv.

"Сергію Дмитровичу, ти знаєш, я довго мовчала про свої почуття, ми так давно разом працюємо... моє серце просто розривається на частини... коли я тебе бачу, у мене скаче тиск... Я так довго мовчала... я тебе люблю", – сказала Нікітюк.

Притула одразу ж відреагував на таку заяву Лесі. Він сказав, що в його серці завжди буде місце для неї. А також в жартівливій формі додав, що за всі роки їхньої дружби у нього з'явилося двоє дітей. Але ще нічого не пізно.

Читайте такожМеган Маркл влаштувала публічну суперечку з принцом Гаррі - ЗМІ"Лесю, це дуже взаємно... Мені дуже шкода, що ти тягнула з цим так довго, і за час, поки ми з тобою разом, у мене з'явилося плюс двоє дітей, Лесю... Але я хочу, щоб ти знала, що ще нічого не втрачено... у мене є старший брат", - сказав Притула.

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк з рожевим волоссям здивувала зміною іміджу.

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Автор: Діана Могилєвич