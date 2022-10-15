Відомий харків'янин активно допомагає військовим і волонтерам, які захищають його рідне місто.

Відомий український письменник і співак Сергій Жадан, який допомагає своїй батьківщині в часи повномасштабної війни, отримав пам'ятну медаль За оборону Харкова від російських окупантів. Цією нагородою сам Сергій похвалився у своєму Instagram-блозі 14 жовтня - в День захисників і захисниць України.

"Служу Народу України", - коротко підписав фотографію з нагородою Жадан.

Відео дня

Після 24 лютого, попри жахливу бомбардування Харкова і Харківської області, Сергій Жадан разом зі своєю музичною групою "Жадан і Собаки" залишався в місті, допомагаючи військовим і волонтерам. Після цього він їздив за кордон з концертами, на яких збирали гроші для допомоги країні.

Реакція соцмереж

Шанувальники знаменитості, які поділяють його позицію і багато в чому підтримують, привітали музиканта з отриманням цієї нагороди. Фанати відзначили, що Сергій Жадан гідний цього як ніхто інший.

Велика подяка народу України!

Вітаю із заслуженою нагородою!

Ви дуже багато зробили для жителів міста.

Нагадаємо, нещодавно Жадан зворушив історією про хлопчика, який приніс йому гроші для ЗСУ. Так, дитина прийшла з мамою на концерт до лідера гурту "Жадан і собаки" і дала виконавцю конверт з пожертвою.

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