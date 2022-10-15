Відомий український письменник і співак Сергій Жадан, який допомагає своїй батьківщині в часи повномасштабної війни, отримав пам'ятну медаль За оборону Харкова від російських окупантів. Цією нагородою сам Сергій похвалився у своєму Instagram-блозі 14 жовтня - в День захисників і захисниць України.
"Служу Народу України", - коротко підписав фотографію з нагородою Жадан.
Після 24 лютого, попри жахливу бомбардування Харкова і Харківської області, Сергій Жадан разом зі своєю музичною групою "Жадан і Собаки" залишався в місті, допомагаючи військовим і волонтерам. Після цього він їздив за кордон з концертами, на яких збирали гроші для допомоги країні.
Реакція соцмереж
Шанувальники знаменитості, які поділяють його позицію і багато в чому підтримують, привітали музиканта з отриманням цієї нагороди. Фанати відзначили, що Сергій Жадан гідний цього як ніхто інший.
- Велика подяка народу України!
- Вітаю із заслуженою нагородою!
- Ви дуже багато зробили для жителів міста.
Нагадаємо, нещодавно Жадан зворушив історією про хлопчика, який приніс йому гроші для ЗСУ. Так, дитина прийшла з мамою на концерт до лідера гурту "Жадан і собаки" і дала виконавцю конверт з пожертвою.