Дитина прийшла з мамою на концерт до лідера гурту "Жадан і собаки".

Відомий український поет і музикант Сергій Жадан, який активно допомагає ЗСУ та Харкову, розповів зворушливу історію. У себе в Instagram-блозі він написав, як на один з концертів прийшов хлопчик і дав йому в конверті гроші для ЗСУ.

Фотографію конверта з грошима і написом "На ЗСУ" фронтмен гурту "Жадан і собаки" показав підписникам. Його дуже зворушив цей вчинок. Сергій наголосив, що саме в цьому сила українського народу - в тому, що кожен намагається зробити щось для перемоги і якнайшвидшого настання миру.

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"Росіяни, коли вивалюють свої істерики про те, що з ними воює НАТО, наполегливо і самогубно не бачать цієї простої речі – проти них воює вся країна. Та країна, яку вони вперто не помічали й недооцінювали. Та країна, в існування якої вони вперто не вірили. Зрештою, це їхні проблеми. Спасибі всім, хто працює на перемогу!", - написав Сергій Жадан.

Нагадаємо, харківський письменник Жадан розповів про настрої людей у рідному місті.

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