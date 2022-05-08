Дівчина не хоче бути причетною до країни-агресора.

Сестра українського артиста Володимира Дантеса хоче позбутися російського громадянства після того, як Росія напала на незалежну Україну.

У програмі ЖВЛ Дантес розповів, що ще кілька років тому його сестра поїхала жити в Росію. За його словами, після повномасштабного вторгнення дівчина не змогла залишитися осторонь. Вона виїхала за кордон і зараз допомагає постраждалим від війни українцям.

Також вона висловила бажання позбутися російського громадянства: "Вона каже: "Я не хочу бути причетною до цього (війні в Україні - ред.). Мені важко з ним (російським паспортом – ред.)"

Крім того, Дантес зізнався, що у нього є друзі з Росії. Вони, як він заявив, в перші дні війни виїхали з країни-агресора і допомагають Україні.

Нагадаємо, раніше Володимир Дантес вирішив перейти на українську мову.

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