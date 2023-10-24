Як виявилося, співачка не залишала Україну.

Сестра відомої української співачки Софії Ротару - Ауріка Ротару - розкрила місцезнаходження своєї родички. Вона спростувала всі чутки про те, що Софія Михайлівна перебуває за кордоном.

РосЗМІ писали, що Софія Ротару поїхала подалі від війни в Україні. Казали, що вона може жити в США чи Італії. Однак, насправді, весь цей час артистка залишалася в рідній країні.

За словами Ауріки, Ротару живе під Києвом, в елітному селищі П'ятихатки.

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"Соня - під Києвом, у своєму будинку, як завжди. Син Руслан - з нею. Так було і раніше - вони живуть там всі разом, як в минулі роки", - розповіла OBOZ.UA Ауріка Ротару.

Відомо, що Ротару живе у великому триповерховому будинку з панорамними вікнами. На території також є гостьовий будиночок і альтанка. Крім того, у неї є город і сад.

Нагадаємо, раніше Софія Ротару несподівано показалася на кладовищі. Вона прийшла вшанувати пам'ять свого покійного чоловіка, який помер 21 рік тому. До слова, відтоді Софія Михайлівна більше не виходила заміж.

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