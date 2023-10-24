Жінки були одружені лише один раз.

Українська артистка Софія Ротару виросла у великій родині. У неї два брати і три сестри. Їхня доля, особливо дівчат, була дуже тернистою.

Як розповіла сестра співачки Ауріка Ротару, всі сестри рано поховали своїх чоловіків. Наприклад, 23 жовтня був 21 рік, як не стало Анатолія Євдокименка - чоловіка Софії Ротару.

А 3 жовтня 2023 року була річниця смерті чоловіка Ауріки. Чоловіка не стало 18 років тому. Подібні ситуації траплялися і в житті інших сестер.

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"І Ліда, і Зіна теж. Чотири сестри - і всі залишилися без чоловіків. Мій чоловік був для мене дуже щедрим, добрим, розумним. Настільки він був для мене ідеальним, що всі ці роки після його відходу я розуміла, що таку людину більше не зустріну", - сказала Ауріка Ротару в інтерв'ю Оboz.ua.

Варто відзначити, що ні Софія Михайлівна, ні її сестра більше заміж не виходили. Про особисте життя Ліди і Зіни Ротару нічого невідомо, оскільки вони непублічні особистості.

Нагадаємо, раніше Софія Ротару несподівано показалася на кладовищі. Вона прийшла вшанувати пам'ять свого покійного чоловіка Анатолія Євдокименка, якому в шлюбі народила сина Руслана.

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