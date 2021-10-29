Новий образ співачки аудиторії фанів сподобався.

Співачка українського походження, яка працює і живе в Росії, Ані Лорак пройшлася міськими вулицями й влаштувала імпровізовану фотосесію на телефон.

Свіжі кадри співачка виклала на своїй Instagram-сторінці.

Для міської прогулянки зірка російської естради обрала класичний тренч насиченого зеленого кольору, кремовий теплий гольф та шкіряні ботфорти на високих підборах.

Осінній лук артистка доповнила сережками, кількома перстнями і яскравим червоним клатчем.

Новий образ співачки аудиторії фанів сподобався.

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Як писав УНІАН, раніше Лорак знялася у чорному лаконічному наряді. У сексуальному корсеті та коротких шортиках співачка вигідно підкреслила підтягнуту фігуру й стрункі ноги.

Іншого дня співачка одягла чорні спортивні лосини, топ з довгим рукавом, кросівки і зелену жилетку, яка стала яскравим акцентом в її образі. Доповнила вона такий "лук" темними сонцезахисними окулярами.

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Автор: Віолетта Орлова