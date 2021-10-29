Співачка українського походження, яка працює і живе в Росії, Ані Лорак пройшлася міськими вулицями й влаштувала імпровізовану фотосесію на телефон.
Свіжі кадри співачка виклала на своїй Instagram-сторінці.
Для міської прогулянки зірка російської естради обрала класичний тренч насиченого зеленого кольору, кремовий теплий гольф та шкіряні ботфорти на високих підборах.
Осінній лук артистка доповнила сережками, кількома перстнями і яскравим червоним клатчем.
Новий образ співачки аудиторії фанів сподобався.
- Яке взуття!
- Вам пасує осінь! Дуже чекаємо прем’єру альбому. Дякуємо, що не припиняєте радувати!
- Кароліно, вау! Які атмосферні фотографії. Ви дуже красива! Подобається ваш стиль, красуня
- Кароліно, що ви творите? Справжня Діва
Як писав УНІАН, раніше Лорак знялася у чорному лаконічному наряді. У сексуальному корсеті та коротких шортиках співачка вигідно підкреслила підтягнуту фігуру й стрункі ноги.
Іншого дня співачка одягла чорні спортивні лосини, топ з довгим рукавом, кросівки і зелену жилетку, яка стала яскравим акцентом в її образі. Доповнила вона такий "лук" темними сонцезахисними окулярами.
Вас також можуть зацікавити новини