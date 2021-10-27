Новий лук Лорак користувачі оцінили позитивно.

Співачка українського походження, яка живе і працює в Росії, Ані Лорак порадувала фанатів світлинами з нових студійних зйомок.

Кадри зі зйомок з’явилися на сторінці співачки в Instagram.

Лорак знялася у чорному лаконічному наряді. У сексуальному корсеті та коротких шортиках співачка вигідно підкреслила підтягнуту фігуру й стрункі ноги.

Образ зірки російської сцени стилісти доповнили класичним темним жакетом, широким поясом і високими підборами. А волосся уклали дрібними хвилястими пасмами.

Ані Лорак таким чином анонсувала свій тур по містах РФ з новим альбомом.

"Мій новий альбом – про сильну й водночас слабку, переможну і переможену. Адже сила кохання дарує нашій душі фарби, які дозволяють по-справжньому відчути життя. Адже кохати – означає жити", – пояснила Лорак ідею альбому.

Новий лук Лорак користувачі оцінили позитивно, не пройшла увагою навіть українська зірка спортивної гімнастики Лілія Подкопаєва:

Ти найкрасивіша і крихка квітка на непохитному сталевому стеблі. Побачив назву альбому і зрозумів – у точку! Дуже чекаємо на реліз

Друге фото набагато краще

Чекаємо на нові пісні, швидше б почути. Відчуваю, буде у саме сердечко

Шикарний маєте вигляд, Кароліно!

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Автор: Віолетта Орлова